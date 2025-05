Cagliari, si ai parcheggi gratis, ma solo sulla carta. Sembrava un momento di festa per i residenti di San Benedetto, la giunta comunale aveva finalmente accolto le richieste dei cittadini, approvando pochi giorni fa una delibera che consentiva il parcheggio gratuito anche il venerdì e il sabato, nei pressi dell’ex mercato. Una vittoria dopo settimane di proteste, dovute alla chiusura del mercato e al conseguente venir meno della necessità di riservare i posteggi ai clienti e agli operatori. Ma la gioia è durata poco. Ieri mattina, a sorpresa, sono fioccate le multe. E non per una dimenticanza dei cittadini, ma per un cortocircuito burocratico: la delibera c’era, ma mancava l’ordinanza. Un dettaglio tecnico che però ha avuto conseguenze concrete e salate per chi ha lasciato l’auto in sosta regolarmente convinto che le nuove regole fossero già in vigore. Il paradosso è che proprio in questi giorni alcuni residenti avevano protestato per l’ingiusta esclusione dal diritto al pass nelle vie limitrofe, in un contesto ormai privo di senso: il mercato non c’è più, la limitazione aveva perso ogni giustificazione, come dichiarato da Mariano R. a Casteddu Online. Il Comune, alla luce del trasferimento del mercato in via Sant’Alenixedda ormai da due mesi, ha finalmente deciso di rimuovere i vincoli e restituire ai residenti il diritto al parcheggio gratuito. Peccato però che le multe siano arrivate lo stesso. I cartelli stradali erano rimasti quelli vecchi, nessuna modifica, nessuna comunicazione ufficiale. Solo in un secondo momento è arrivata la firma sull’ordinanza e l’ordine agli operai per aggiornare la segnaletica. Da questa mattina, finalmente, i residenti possono parcheggiare come promesso. Resta però il nodo delle multe di ieri: circa trenta euro, inflitte ingiustamente in base a una norma ormai superata, ma non ancora ufficializzata. Che fine faranno quelle sanzioni? Per ora nessuna risposta. La sensazione diffusa è che, ancora una volta, a pagare le inefficienze dell’amministrazione siano sempre i cittadini.