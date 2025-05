A Cagliari affiora l’emergenza dopo il caso di Pirri: molti appartamenti affittati trasformati in case d’appuntamenti.

Nella trascorsa serata i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, affiancati dai colleghi di Pirri, hanno bussato alla porta di un appartamento nel cuore del quartiere Monteleone – Santa Rosalia di Pirri, da settimane indicato come meta di un anomalo andirivieni. All’interno i militari hanno trovato il proprietario, un trentacinquenne di origine bengalese già noto alle forze di polizia, e sei giovani sudamericane, tutte regolarmente residenti in Spagna. I primi riscontri suggeriscono che le donne potessero essere dedite a incontri a pagamento organizzati anche attraverso annunci pubblicati su piattaforme digitali, con frequenti rotazioni di ospiti provenienti dall’estero.

La perquisizione è l’esito di un’attività d’indagine avviata dopo numerose segnalazioni informali raccolte dai Carabinieri sul territorio. Incrociando le diverse informazioni, gli investigatori hanno ricostruito un possibile sistema di gestione dell’appartamento come casa d’appuntamenti, sospettando che lo stesso proprietario mettesse gli ambienti a disposizione delle giovani donne. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato a piede libero con l’ipotesi di favoreggiamento della prostituzione, mentre le giovani sono state tutte identificate.