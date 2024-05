Cagliari, incidente sull’asse mediano: due feriti gravi e traffico in tilt

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente sull’asse mediano all’altezza dello svincolo con Genneruxi in direzione aeroporto. Una Fiat 600 è andata in testacoda. I feriti sono due e sono stati accompagnati all’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso (per dinamica). Sul posto polizia locale e carrogru. Il sinistro ha provocato code fino allo svincolo di Monte Urpinu. E’ il secondo incidente di questo pomeriggio a Cagliari. Poco prima un uomo ha perso il controllo della propria auto in viale Marconi, all’altezza di via Sarpi. Il mezzo si è ribaltato sulla carreggiata e ha colpito altre macchine in sosta. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno portato la vittima del sinistro al Brotzu con assegnato codice rosso (per dinamica). Nell’incidente l’uomo avrebbe perso almeno due dita.