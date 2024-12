Allerta meteo, a Quartu Sant’Elena scuole aperte: anche i parchi rimarranno aperti, nessuna ordinanza per la terza città della Sardegna. Mentre Cagliari, Monserrato, Capoterra e Assemini hanno già comunicato la chiusura di ogni istituto di ogni ordine e grado, altri sindaci dei centri del territorio della Città Metropolitana di Cagliari hanno deciso di non firmare l’ordinanza.

Occhio alle comunicazioni ufficiali, quindi, e alle disposizioni che ogni comune ha deciso di adottare per domani in seguito all’allerta meteo diramata dalla protezione civile questo pomeriggio.