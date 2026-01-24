“Si è trattato di un lieve incidente, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri. A bordo del mezzo erano attive le dashcam e i conducenti coinvolti hanno provveduto allo scambio dei dati. Il veicolo è stato prontamente sostituito per garantire la regolarità del servizio”. Così, in attesa di accertare le responsabilità, il Ctm a Casteddu online sull’incidente che questa mattina ha coinvolto la linea 20, con un bus carico di studenti in via Cornalias, entrato in collisione con un furgone.

Per fortuna, aparte un po’ di paura, nessuno è rimasto ferito. Si lavora adesso per ricostruire con esattezza dinamica e responsabilità