Capoterra, famiglia in “ostaggio” della fogna che sgorga dalla strada, l’assessore Crocco: “Abbanoa può andarsene a casa”. Succede in via Sicilia, una famiglia è intrappolata da giorni all’interno della sua abitazione con la fogna che fuoriesce dalla condotta della strada: “Nonostante mille chiamate ad Abbanoa” spiega l’assessore ai Servizi tecnologici Gaetano Crocco, “continuano a dire che c’è emergenza da altre parti e non possono intervenire. Ho chiamato anche io come assessore, mi è stato risposto che non hanno, in poche parole, i mezzi per far fronte a tutti i guasti”.

Una situazione che non può aspettare, un pericolo dal punto di vista igienico sanitario per la famiglia che convive con i liquami maleodoranti arrivati dalla strada sino a dentro casa. “Chiederò un incontro urgente perché non è solo via Sicilia, ma è tutta la città un colabrodo” spiega Crocco, arrabiato e preoccupato per i disagi che i cittadini devono affrontare quotidianamente.