Cagliari, incendio nella notte in un locale in via Calamattia: probabile dolo

Fiamme questa notte nel locale “040” in via Calamattia, a Cagliari. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno all’1:10 appena giunta la chiamata d’allarme alla sala operativa. Fortunatamente sono stati i lievi i danni, anche grazie al pronto intervento degli operatori. Sulla porta di ingresso sarebbero stato trovate tracce di diavolina, che fanno presumere il dolo. Indagini in corso della polizia.