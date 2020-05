Cagliari, in via Dante il titolare del locale quasi azzera l’affitto alla barista: “Un gesto straordinario”

Venire incontro alle tante difficoltà del momento riducendo il costo dell’affitto. Con questo gesto l’imprenditore cagliaritano Dario Alessandrini aiuta la gestrice di un suo locale in via Dante. Un bar-ristorante, per l’esattezza, che prima del lockdown serviva caffè e piatti biologici a pieno ritmo e che dopo oltre due mesi di chiusura, seguiti da una riapertura soffocata da rigide norme e sedute dimezzate, si è trovata in seria difficoltà. È per questo motivo che il titolare del locale è venuto incontro alla gestrice Daniela Muscinu con la riduzione di tre quarti del costo dell’affitto sino a settembre.

“Ci piacerebbe far conoscere la nostra piccola esperienza – spiega Daniela – la mia reazione a questo gesto è assolutamente di gratitudine verso il proprietario, ha capito che se voleva tenere dentro una buona inquilina doveva venirmi incontro. È stata una sua decisione e gli sarò per sempre grata: questo aiuto sarà protratto fino a settembre poi si vedrà. I proprietari dei locali devono capire che il problema non è solo nostro ma di entrambi. La ripresa sarà molto lunga e difficile, io ho cercato di tenere la mia attività sempre aperta con il servizio di prenotazione online e ho avuto un discreto riscontro, attualmente continuiamo con il servizio di consegna e ho iniziato a rivedere i clienti affezionati, però con molta difficoltà. Speriamo. Anzi, le speranze non servono più ma occorrono i fatti”.