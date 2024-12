La Polizia ha tratto in arresto un uomo di 44 anni per rapina impropria in concorso e falsa attestazione sull’identità personale.

Nel corso della notte tra sabato e domenica, in via Is Mirrionis, gli Agenti della Squadra Volante hanno sorpreso due uomini mentre tentavano di forzare l’infisso di un esercizio commerciale con un piede di porco.

Alla vista dei poliziotti, i due si sono dati alla fuga e durante l’inseguimento uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre l’altro, per guadagnarsi la fuga, ha scagliato contro gli agenti la spranga di metallo utilizzata per forzare l’ingresso del negozio.

Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato bloccato all’interno del presidio ospedaliero “SS. Trinità”.

Durante gli accertamenti ha dichiarato false generalità, ma dopo i rilievi fotodattiloscopici operati presso gli uffici della Polizia Scientifica è stato possibile identificarlo compiutamente. Il presunto autore, 44enne, è risultato avere precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

I fatti saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P. nell’udienza di convalida prevista questa mattina.