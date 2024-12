Sempre più a fondo, sempre meno diritti, sempre meno garanzie: sprofonda in un’inefficacia ormai cronica la situazione della sanità in Sardegna: quasi il 14% della popolazione sarda rinuncia a prestazioni sanitarie, un dato che la pone al primo posto in Italia per la carenza di accesso ai servizi medici, secondo il rapporto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel). Una situazione allarmante che riflette una serie di problematiche strutturali che rendono la sanità sarda particolarmente fragile, mentre la politica regionale sembra totalmente priva di strategie.

Il drammatico dato sulla rinuncia alle cure, per mancanza di possibilità economiche, liste d’attesa infinite o per la difficoltà a raggiungere i luoghi di cura, interessa diverse zone italiane, con un totale di circa 4,5 milioni di persone ma va alla Sardegna la maglia nerissima, con il 13,7% della sua popolazione ha dovuto fare a meno di visite mediche o di esami diagnostici necessari. Rispetto alla media nazionale del 7,6%, la situazione in Sardegna – che registra una cifra doppia rispetto a tutte le altre zone della penisola – è dunque di gran lunga più grave: sebbene anche il Lazio e le Marche presentino tassi di rinuncia elevati, la Sardegna è indiscutibilmente la regione con le maggiori difficoltà in termini di accesso alle cure.

La fascia di età che ha maggiormente rinunciato alle cure è quella tra i 55 e i 59 anni, con l’11,1% di persone che hanno dichiarato di non aver potuto effettuare visite mediche o accertamenti diagnostici. Anche gli anziani, una categoria particolarmente vulnerabile, hanno subito in modo grave questa carenza di accesso alle cure, con un 9,8% degli over 75 che ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie essenziali. Un altro dato che emerge è la disparità di genere: le donne in Sardegna si trovano a rinunciare alle cure con una frequenza del 9%, contro il 6,2% degli uomini. Questa disparità potrebbe essere legata a vari fattori, tra cui la maggiore responsabilità familiare delle donne, che spesso mettono in secondo piano le proprie necessità sanitarie. La Sardegna si trova dunque ancora una volta a vivere una situazione particolarmente difficile rispetto al resto d’Italia. Se nel Centro Italia la quota di rinunce alle cure è dell’8,8%, nel Mezzogiorno del 7,7% e al Nord del 7,1%, la Sardegna continua a restare una delle regioni con i dati più preoccupanti.