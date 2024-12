Cagliari, oggi 30 dicembre 2024 presso il deposito di Viale Ciusa, Il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, il Presidente di CTM Carlo Andrea Arba insieme al Direttore Generale Bruno Useli e l’Assessora alla mobilità del Comune di Quartu Sant’Elena, Elisabetta Atzori, hanno presentato 45 nuovi mezzi elettrici, già collaudati e pronti per entrare in servizio nell’area metropolitana. Si tratta di 38 autobus elettrici Solaris Urbino da 12 metri dotati di un sistema di ricarica con pantografo, mezzi che garantiscono affidabilità e efficienza nel servizio urbano: 7 autobus Otokar da 6,6 metri, dotati di un sistema di ricarica plug-in, ideali per percorsi urbani. Questi 45 mezzi si aggiungono ai 69 mezzi sostenibili già in circolazione nell’area vasta di Cagliari, portando la flotta elettrica di CTM a un totale di 114 unità. Entro il 2026, arriveranno a Cagliari altri 112 autobus elettrici, già acquistati grazie al finanziamento di 108 milioni di euro provenienti dal fondo PNRR che il Comune di Cagliari ha destinato a CTM per cambiare il volto della città e renderla sostenibile. Per la notte di Capodanno, grazie all’Assessorato Regionale dei Trasporti sarà effettuato il servizio notturno, con le modalità del sabato notte, con le linee ER, 1N, 9N e L. Gli orari e i percorsi sono disponibili su Busfinder e sarà presente il servizio di vigilanza. Sono validi tutti i titoli di viaggio. Il Presidente di CTM SPA Carlo Andrea Arba ha dichiarato:

“Abbiamo raggiunto un importante obiettivo, la milestone nel nostro percorso di transizione energetica. Grazie ai finanziamenti del PNRR che il Comune di Cagliari ha destinato alla nostra società, abbiamo potuto acquistare ben 157 nuovi autobus elettrici e oggi presentiamo altri 38 autobus da 12 metri e 7 autobus da 6,6 metri. Siamo circa a metà dell’opera, quasi al 40% della flotta elettrica.

Entro il 2026, l’80% della nostra flotta sarà a emissioni zero, portando benefici tangibili all’ambiente, ai nostri passeggeri e alla comunità. I nuovi autobus rappresentano un salto di qualità non solo in termini di sostenibilità ma anche di tecnologia e comfort.

Stiamo per affidare la gara da circa 10.500.000 Euro per le infrastrutture di ricarica nei punti strategici della città, come Viale La Plaia, Brotzu, Policlinico e Via Brigata Sassari, che garantiranno un servizio efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Parallelamente, guardiamo al futuro con interesse verso tecnologie come l’idrogeno, per continuare a innovare e restare all’avanguardia nel trasporto pubblico locale. “Questi risultati sono il frutto di un impegno congiunto con la Regione Sardegna con la quale abbiamo in corso il contratto di servizio e con i nostri Soci: il Comune di Cagliari, la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Quartu Sant’Elena. Ringrazio la struttura e il lavoro di squadra che ha permesso di completare un investimento strategico di ben 146 milioni di euro e che renderà Cagliari e l’area metropolitana un esempio virtuoso di transizione energetica nel panorama italiano ed europeo.” Il Direttore Generale Bruno Useli: “La transizione energetica che stiamo affrontando rappresenta una sfida complessa in un momento storico in cui le tecnologie evolvono rapidamente e trovare la giusta soluzione sia a livello infrastrutturale che gestionale è essenziale per garantire il nostro futuro. Stiamo lavorando per adattare le nostre infrastrutture, sviluppando un sistema integrato di ricarica che risponda alle esigenze operative di una flotta sempre più diversificata. Questo richiede non solo investimenti significativi, ma anche una pianificazione accurata e una collaborazione stretta con enti pubblici e partner tecnologici. A livello gestionale, il passaggio dal diesel all’elettrico implica un cambiamento radicale delle competenze richieste al nostro personale. Stiamo investendo in formazione continua per preparare i nostri conducenti e tutto il personale a gestire le nuove tecnologie e garantire un servizio all’altezza delle aspettative dei passeggeri”. E infine, la dichiarazione dell’Assessora alla mobilità del Comune di Quartu Sant’Elena, Elisabetta Atzori:

“Siamo orgogliosi, quali soci proprietari, dell’introduzione di una nuova flotta di autobus del CTM completamente elettrici. È un passo fondamentale per migliorare la mobilità urbana e ridurre l’impatto ambientale. Un investimento in linea con i contenuti del PUMS di Quartu, prossimo all’approvazione. E infatti una delle 5 stazioni di ricarica sarà realizzata, a breve, in via Brigata Sassari. E con i mezzi da 6 m sarà possibile garantire il servizio anche nel centro storico”. Per la notte dell’ultimo dell’anno sarà istituito un servizio di trasporto pubblico pensato per garantire sicurezza e comodità ai cittadini anche nelle ore notturne, con guardie giurate a bordo. Nel territorio di Quartu saranno due le linee notturne: la ER e la L, con quest’ultima che interesserà anche il territorio extraurbano. Il trasporto pubblico notturno è una risposta alle esigenze dei cittadini, per la potenziale riduzione degli incidenti stradali, e anche un valore per il turismo. L’obiettivo finale resta quello di dare alle tratte notturne carattere strutturale.

Scheda Tecnica dei Nuovi Mezzi

Solaris Urbino 12E

Lunghezza: 12 metri

Larghezza: 2,55 metri

Numero Porte: 3

Posti Totali: 85 (27 seduti + 58 in piedi)

Alimentazione: Elettrica

Potenza Motore: 148 kW

Capacità Batterie: 360 kWh

Autonomia Stimata: circa 250 km

Modalità di Ricarica: Pantografo (300 kW) o Plug-in (150 kW)

Costo Unitario: 606.410,00 €

Otokar e-Centro

Lunghezza: 6,60 metri

Larghezza: 2,18 metri

Numero Porte: 1

Posti Totali: 32 (10 seduti + 22 in piedi)

Alimentazione: Elettrica

Potenza Motore: 140 kW

Capacità Batterie: 110 kWh

Autonomia Stimata: circa 180 km

Modalità di Ricarica: Plug-in (100 kW)

Costo Unitario: 237.589,00 €