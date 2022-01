Cagliari, in due cadono in mare dal molo di Ponente: un 45enne in ipotermia in codice rosso

Salvate dai Vigili del Fuoco due persone cadute in mare nel Molo di Ponente del porto di Cagliari, Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento portuale di Cagliari sono intervenuti questa mattina alle 11 circa per soccorrere due persone cadute nelle acque del Molo di Ponente nel porto di Cagliari. Sul posto i Vigili del Fuoco Sommozzatori e il nucleo Nautico che li hanno recuperati e trasportati a bordo del mezzo nautico RIB VF 05 tempestivamente portati a terra nel molo dogana, affidati al personale medico sanitario. Sono un un sessantunenne che non ha subito danni e un quarantacinquenne in ipotermia, trasportato d’urgenza con un codice rosso dal personale del 118. Sul posto presente la Capitaneria di Porto della Guardia Costiera. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto, probabilmente i due uomini stavano pescando nei pressi del molo.