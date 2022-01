Incidente mortale a Terralba, auto si schianta contro una moto: traffico quasi paralizzato sulla statale oristanese

Incidente mortale a Terralba, traffico quasi paralizzato sulla statale oristanese. La vittima è un uomo di 87 anni, di Terralba, che viaggiava a bordo di una Citroen Saxo che si è schiantata contro una moto. Il traffico lungo la strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è rallentato all’altezza del km 106, nel comune di Terralba, a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un motociclo e un’autovettura. La circolazione è temporaneamente regolata con il senso unico alternato. In seguito all’impatto uno degli occupanti dei veicoli coinvolti è deceduto e due persone risultano ferite. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare circolazione in tempi brevi. L’uomo di 87 anni è morto alla guida della Citroen, si trovano in gravi condizioni anche le due persone che viaggiavano a bordo della moto: si tratta di un uomo di 43 anni di Guspini e di una ragazza di 36 anni di Villacidro.