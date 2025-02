Cagliari, in centinaia sotto il sole al Poetto nell’anticipo di primavera. E a Calamosca c’è già chi fa il bagno. Una domenica bestiale, con un bellissimo sole che ha portato in riva al mare tantissimi cagliaritani. Oltre agli sdrai, a Calamosca sono arrivati persino i primi tuffi. Come vedete nella foto di Valerio Piga, in tanti hanno scelto la passeggiata al mare con bambini e cagnolini al seguito. Mentre altri hanno preferito i parchi cagliaritani oppure la nuovissima passeggiata di via Roma, quella delle tante polemicbe.