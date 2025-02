Un gita domenicale fra amici di è trasformata in tragedia per un 69enne di Assemini, Francesco Medda. L’uomo di è sentito male durante un’escursione in zona Casa dei cacciatori a Decimoput. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, per Medda era già troppo tardi. Il 69enne se ne è andato sotto gli occhi impotenti degli amici di sempre.

Commovente il messaggio della Mtb di Assemini:

“La tua passione per la Mountain bike ti portava dove la serenità e le bellezze delle nostre montagne ci avvolgono con tutto il fascino che la natura racchiude”, si legge nel messaggio del presidente Francesco Tuveri. “Quante volte hai percorso quel sentiero che porta verso la casa dei cacciatori; quante volte abbiamo percorso in allegria; quante volte ci siamo fermati a merendare per poi proseguire o tornare indietro come hai fatto oggi; Ma oggi un altro destino crudele ti aspettava colpendoti di sorpresa, quando pensi era rimasta l’ultima salita di oggi, un forte dolore ti è sopraggiunto e il cuore si è fermato, per sempre, nonostante i tuoi amici, increduli e disperati cercavano di trattenerti con tutto ciò che potevano. PERDIAMO UN AMICO, UN BRAVO PADRE DI FAMIGLIA, UOMO PACATO E SERENO.”