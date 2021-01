Cagliari, il Ss. Trinità riapre ai malati No Covid: lo annuncia Marracini a Radio Casteddu

Ai microfoni di Radio Casteddu il direttore sanitario Sergio Marracini annuncia: “Stiamo riaprendo in sicurezza ai no covid il Santissima Trinita.

Dobbiamo andare avanti, stiamo aprendo il reparto di ortopedia. Questo vuol dire che stiamo cercando di vedere oltre, abbiamo vaccinato tutto il personale sanitario e non, per cui siamo in sicurezza; adesso iniziamo con ortopedia e poi proseguiremo con gli altri reparti.

C’è già un percorso che sto studiando.

In un anno è stata effettuata una trasformazione epocale degli ospedali che senza il covid non avremmo fatto nemmeno in 10 anni”.

