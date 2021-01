Richard Mura a Radio Casteddu: “Sardegna arancione e Lombardia gialla: ma siamo su Scherzi a parte”?

“Siamo in una situazione drammatica e la notizia ci oggi non ci agevola, sembriamo a scherzi a parte: la Lombardia gialla e noi arancione, incredibile”, Così Richard Mura, titolare dell’Antico Caffè, storico bar del centro della città, a Radio Casteddu.

“Abbiamo sempre manifestato con calma, ma non ne possiamo più tra affitti e bollette e dipendenti in cig, che tra l’altro da novembre non hanno visto un euro, ma che maturano tfr e ferie, c’è tanta roba da pagare. In queste condizioni è difficile mandare avanti un’azienda. I ristori poi sono briciole. Fare asporto è umiliante, ci rifiutiamo di mettere un banchetto all’esterno, non è in linea con la nostra professionalità. Le istituzioni si mettano mano sulla coscienza. Oggi l’ennesimo schiaffo su zona arancione, qui si rischiano tanti posti di lavoro”.