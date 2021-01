Svolta per cani e gatti a Cagliari, al Comune arriva il Garante per la tutela degli animali

“Una giornata storica per il Comune di Cagliari. Abbiamo appena approvato in Giunta la Delibera per l’individuazione del garante per la tutela degli animali”. Così l’assessora al Verde pubblico Paola Piroddi: “Questa figura era contemplata nel Regolamento approvato nel 2013 ma, fino ad oggi, non ha mai avuto attuazione. Ringrazio di cuore il nostro Sindaco Paolo Truzzu per il grande sostegno alle politiche per il benessere dei nostri amati amici animali”