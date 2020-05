Cagliari, il Poetto sarà a numero chiuso: “Prenotazioni con app e basi segnaposto per soli 4400 ombrelloni”

L’accesso alla spiaggia libera del Poetto sarà gratuito, ma a numero chiuso. Spazio solo per 4 mila e 400 ombrelloni. Questa è l’unica cosa certa per l’estate 2020 della spiaggia dei cagliaritani. Mentre per la gestione della spiaggia libera poi ci sono solo proposte e idee. Alcune parlano di basi segnaposto per gli ombrelloni e di un’app per le prenotazioni. Sono emerse oggi nel corso della commissione Igiene del Suolo, presieduta da Raffaele Onnis, (Riformatori) che ha ricordato che “la commissione ha solo un ruolo consultivo e non deliberativo”. Dalla riunione cioè non è scaturita alcuna decisione, al momento ci sono solo idee.

“La spiaggia libera resterà tale”, ha assicurato l’assessore all’Igiene del Suolo e Politiche del Mare Alessandro Guarracino, “non si pagherà nessun ticket. Ma il Poetto sarà a numero chiuso, l’ha deciso il Governo che ha imposto delle norme precise. Come gestirlo? Ci sono due soluzioni? Libera scelta dei cittadini o controllo da parte dell’amministrazione”.

Guarracino ha esposto le soluzioni discusse di mattina nell’incontro tecnico tra i dirigenti del Comune: “Si possono fare degli ampliamenti nell’ordine del 20 % dei posti i chioschetti, sia sull’arenile ma anche sulla passeggiata in determinate fasce orarie che andranno a modificare viabilità (la fascia più esterna diventerebbe promiscua ciclabile/carrabile)”. Mentre per quanto riguarda le concessioni degli stabilimenti Guarracino ha assicurato che si estenderanno soltanto in verticale e quindi dietro le attuali concessioni e non ai lati. Resta in piedi il grande problema della gestione della spiaggia libera.

“Le soluzioni sono complicate dal punto di vista organizzativo”, ha sottolineato l’esponente della giunta, “l’idea è quella di delimitare gli spazi, sistemando le basi dove installare gli ombrelloni (ognuno ogni 10 metri quadrati) per avere un modo ordinato e praticabile per poter dare indicazioni agli utenti. Altri tipi di delimitazioni creerebbero problemi per la pulizia quotidiana”.

Secondo problema: i varchi. “Sono una ventina e l’idea è quella di farli presidiare dal personale”, prosegue l’assessore, “e si potrebbe utilizzare un’app per la gestione dell’afflusso e per impedire che ai varchi si crei ressa. Servirà poi un ragionamento più approfondito su costi e sulla viabilità”.

“Le decisioni sono nulle se non passano in consiglio comunale”, ha dichiarato Fabrizio Marcello, Pd, “ma niente tassa o ticket. E serve una gara pubblica per le concessioni”. “Diamo fiducia ai cagliaritani, diamo una possibilità per vedere se sono rispettosi”, chiede Antonello Floris, Fdi, “qualcuno non troverà posto, ma la spiaggia è lunga e possiamo recuperare Giorgino e Calamosca”.