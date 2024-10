Cagliari, il nuovo stadio sempre più lontano. L’ex sindaco alla Regione: “Che fine hanno fatto i 50 milioni?”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ora o mai più. Dopo anni di blocchi e rinvii, di promesse e date rimandate, di incontri e conferenze finite nel nulla più assoluto, si torna a parlare del nuovo stadio del Cagliari. In ritardo, anzi in ritardissimo, se si pensa che il capoluogo è fra le città destinate a ospitare gli Europei 2032. E non certo con il mini stadio di oggi. A lanciare nuovamente l’appello per il nuovo stadio è questa volta il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, capogruppo Paolo Truzzu, che passato all’opposizione in consiglio regionale ha gioco più facile di quando era sindaco di Cagliari. Proprio negli anni in cui Truzzu era sindaco e Christian Solinas presidente della Regione la procedura per il nuovo stadio si è bloccata, anche a causa dei pessimi rapporti fra i due, e per la scelta di Solinas di mettere nel calderone di finanziamenti e progetto ospedali e centri benessere.

Ora però Truzzu e i consiglieri meloniani hanno presentato un’interrogazione alla presidente della Regione Todde, impegnata in questi giorni in tour elettorali a sostegno di candidati di altre regioni mentra la Sardegna è letteralmente allo sfascio, e all’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu. La vicenda legata al progetto per la costruzione del nuovo stadio di Cagliari approda in Consiglio regionale dove il Gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere chiarimenti sullo stato di avanzamento del progetto e i tempi di realizzazione dell’opera.

“E’ l’ennesima iniziativa per stimolare giunta e maggioranza ad intervenire su temi di interesse generale – ha detto in conferenza stampa il consigliere Fausto Piga – vogliamo capire quale sia lo stato di attuazione dell’accordo di programma tra Regione e Comune di Cagliari che prevede un investimento di 50 milioni di euro per il nuovo stadio. Chiediamo inoltre alla Giunta se è a conoscenza di criticità che stanno ostacolando il progetto ed, infine, di indicare un crono programma per la realizzazione dell’opera”.

Secondo i consiglieri è arrivato il momento, a sei mesi dall’avvio della nuova legislatura, di fare chiarezza su un investimento così importante per tutta l’Isola. “Se non vogliamo perdere l’opportunità degli Europei di calcio del 2032 è necessario dare attuazione in tempi rapidi al progetto – ha detto ancora Piga – il nuovo stadio, o si fa ora o si rischia di non farlo mai più. Ci auguriamo che il lavoro fatto negli anni scorsi non venga disperso”.

Preoccupazione condivisa dal capogruppo Paolo Truzzu che da ex sindaco di Cagliari firmò con la Regione l’accordo di programma da 50 milioni di euro: “Quella del nuovo stadio è una vicenda travagliata che va avanti da 10 anni – ha sottolineato Truzzu – da sindaco ho seguito le indicazioni delle precedenti amministrazioni comunali e regionali per portare a termine il progetto. A che punto siamo ora? E’ necessario chiarire, una volta per tutte, quale sia la volontà politica dell’attuale guida della Regione e del nuovo sindaco di Cagliari”.

Stasera è in programma un incontro tra Cagliari calcio, Regione e Comune.