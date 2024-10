Cade in strada per colpa di una buca: ennesimo incidente a Monserrato

La voragine in questione riguarda i tagli stradali a causa di una perdita idrica, l’ente che ha in gestione il bene pubblico, Abbanoa, sinora, nonostante i solleciti da parte della Polizia municipale e degli uffici comunali, non ha ancora provveduto al ripristino della sicurezza.

Crateri che con il passare del tempo diventano l’incubo dei pedoni e degli automobilisti che, inavvertitamente finiscono dentro le anomalie dell’asfalto. Una problematica non indifferente che ieri ha tratto in inganno una signora che è caduta a causa della buca. Via Cicerone, fronte civico 61, “sono passati 7 mesi e nessuno rimedia – segnala un cittadino – una donna di 80 anni è caduta tra luglio e agosto, si è fatta male ed è stata ricoverata diversi giorni a causa dei traumi in viso. Denuncia fatta, ma nessuno ripara il buco e nessuno si interessa”.