Incendi nelle aule e arredi distrutti, blitz dei vandali in una scuola di Sassari

Sono entrati sfondando una finestra, hanno distrutto arredi, banchi, sedie e armadi e sono andati via dopo aver incendiato due aule. L’incredibile episodio, nella notte in una scuola nel quartiere Latte Dolce a Sassari. Una finestra al piano terra è stata sfondata per entrare nell’edificio. E’ stato quindi appiccato il fuoco in due aule, distruggendo gli arredi. Stamattina gli operatori scolastici all’apertura hanno fatto la scoperta e avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e gli agenti della polizia scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dai responsabili dell’atto vandalico. Intanto per oggi la scuola è chiusa, lezioni sospese e studenti rimandati a casa senza neanche entrare in aula.