Cagliari, piove dentro il nuovo mercato, operatori preoccupati “abbiamo paura che possa verificarsi un corto circuito”. L’assessore Serra: “L’ufficio tecnico sta intervenendo per verificare che sia tutto a posto”. La pioggia di questi giorni ha messo in evidenza una criticità della struttura di piazza Nazzari che ospita, sino alla riqualificazione del mercato di San Benedetto, i commercianti del settore alimentare. Qualche preoccupazione stamattina da parte di alcuni di loro che hanno notato l’acqua cadere sul pavimento. Il dubbio principale è stato quello di un possibile corto circuito. Immediata la risposta del Comune, nello specifico da parte dell’assessore alle attività produttive Carlo Serra che ha spiegato: “Ricordo che il progetto approvato per il provvisorio di piazza Nazzari riguarda un mercato all’aperto. Di fatti, nella parte centrale della copertura è presente una griglia con delle forature necessaria per il riciclo dell’aria, ai fini antincendio È possibile che in caso di forte pioggia e vento possa scendere qualche goccia. Questo però riguarda il corridoio e nello specifico la parte centrale del corridoio. In ogni caso l’ufficio tecnico sta intervenendo per verificare che sia tutto a posto”.