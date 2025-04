Una persona è morta e altre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 129 “Trasversale Sarda”, al chilometro 82, nel territorio di Silanus, in provincia di Nuoro. Nell’impatto, su cui sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il traffico è attualmente bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione.

Ad avere la peggio un settantaseienne residente a Silanus che è stato estratto dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente di un altra vettura di 29 anni è stato estratto e trasportato in codice rosso con gravi traumi diffusi. Illesa la terza conducente.