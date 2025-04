Manca poco all’appuntamento estivo con il programma che da 10 anni era ospitato nel resort che si affaccia sul mare di Santa Margherita di Pula, immerso nel verde, che è stato la location di amori e tradimenti per decine di coppie tentate dalla passione.

Chiuso da mesi, impossibile prenotare al momento: ha cambiato proprietario e non è assolutamente certo che potrà accogliere nuovamente il set televisivo di successo che ha contribuito in maniera incisiva alla buona riuscita del format. Una notizia svelata da Vanity Fair e che, immediatamente, ha fatto il giro del web. Nessuna paura per i fan del programma, i casting sono aperti, l’unica incognita è solo il luogo dove si giocherà con l’amore: suoni e profumi dell’angolo del paradiso sardo non sono garantiti, però, almeno per il momento.

Un’occasione anche per far crescere il turismo nel territorio, una vetrina importante è quella del programma televisivo che ogni anno fa incetta di ascolti: un duro colpo anche per la produzione che aveva colto la potenza del luogo per animare intrighi e passioni che caratterizzano l’isola delle tentazioni.