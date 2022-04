Cagliari, il farmacista si lamenta: artista di strada senza autorizzazione cacciato da via Garibaldi

Il farmacista si lamenta per la musica troppo alta, sparata dalla cassa poggiata sul marciapiede a pochi metri dalla sua attività, chiama la polizia Locale e gli agenti cacciano l’artista. È successo a Cagliari, in via Garibaldi: Luca Minotti stava dando sfoggio del suo repertorio di canzoni. A poca distanza dal suo microfono il cappello per le eventuali offerte dei passanti. Ma, dopo l’arrivo degli agenti, si è dovuto spostare, ed ha raggiunto la parte di via Garibaldi più vicina alla piazza. Come confermato a Casteddu Online dalla caserma di via Crespellani, gli agenti sono intervenuti “su richiesta espressa del farmacista Podda. Dava disturbo ai suoi clienti con la cassa, il rumore non permetteva di lavorare tranquillamente. È stato invitato ad andarsene, anche perchè non aveva autorizzazione. Le autorizzazioni non le hanno e, a maggior ragione, disturbava la farmacia. C’era un motivo più che valido per farlo allontanare. Nessuna multa, se sono intelligenti e capiscono che danno disagio a un’attività commerciale, se non si spostano da soli li invitiamo noi. Sono artisti di strada, cercano di recuperare qualcosa per vivere ma l’importante è che non vadano a creare disagio ad altri o ai pedoni. Abbiamo assolutamente accolto la richiesta del farmacista”. Il giovane si è spostato e qualcuno dei passanti, assistendo alla scena, ha storto il naso.

La nostra redazione ha contattato la farmacia Podda. Dall’altro capo del telefono la risposta è stata netta: “Non abbiamo niente da commentare”. Si tratta del secondo caso, in poche settimane, di un intervento delle Forze dell’ordine in seguito alla lamentela di un negoziante cagliaritano per la musica, giudicata troppo alta, prodotta da un’arista di strada. A febbraio era successo in via Manno: la titolare di un negozio di abbigliamento, Stefania Donadon, era rimasta infastidita dal volume della cassa alla quale era attaccato il violino di Jacob Gonzalez. Il violinista, però, non era stato cacciato, e qualche giorno dopo i due avevano fatto pace, spiegando le loro ragioni e, alla fine, abbracciandosi in esclusiva su Casteddu Online. Stavolta, la “musica” sembra essere diversa.