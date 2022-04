Tragedia sfiorata a Sassari, giovane accoltellato in strada da un minorenne

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Sassari, dove un giovane è stato accoltellato più volte in strada al culmine di una lite. Agghiacciante il dettaglio che l’accoltellatore è un minorenne: è stato lui stesso a costituirsi, poco dopo, nella Questura di Sassari. E’ accaduto intorno alle 14 in via Nurra, nel quartiere Monte Rosello. La vittima ha una profonda ferita al torace nel lato sinistro, provocata dal coltello da cucina usato dal ragazzino per colpirlo, ma stando a quanto emerge non è in pericolo di vita, ricoverato nel reparto di Chirurgia. Gli agenti della Squadra mobile hanno interrogato il responsabile, hanno poi recuperato il coltello e proceduto all’arresto.