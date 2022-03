Cagliari, il cordolo tagliato e maledetto di via Mercalli: “Clienti spariti e incidenti ogni giorno” (VIDEO)

Il cordolo della discordia, in via Mercalli a Cagliari, c’è ancora: è stato tagliato al centro della strada, ma poi riprende sino alla strada arginale. E i problemi legati al traffico, a detta dei commercianti, a otto mesi esatti dalla rivoluzione tutta legata al viale Marconi a senso unico, ci sono, e sono tanti. “Il Comune ha creato una strada all’inglese”, denunciano. Lì ci sono rivendite di auto e moto, articoli sportivi ed elettroforniture. E le casse sono più che semivuote, in una strada dove serve creatività e attenzione per evitare incidenti. Daniela Sanna gestisce una rivendita di moto: “Siamo isolati, il nostro accesso da via Mercalli resta bloccato. Hanno aperto una parte del cordolo ma non possiamo svoltare perchè c’è la doppia linea, siamo costretti ad arrivare sin quasi ai Vigili del fuoco e tornare indietro dal viale Marconi”, denuncia. “I disagi ci sono soprattutto la mattina: i clienti devono fare un giro che non ha senso”. Il senso “logico”, per la Sanna, è uno: “Sarebbe bastato ripristinare il traffico alternato come prima. Gli incidenti sono all’ordine del giorno e i camion e i tir non possono accedere normalmente, come prima. E per chi vuole immettersi nel viale Marconi i rischi sono tanti, bisogna guardare a destra per evitare le auto e a sinistra, dove passano i pullman. Così è più pericoloso”.

D’accordo anche Perla Sollai, alla guida di un negozio di articoli sportivi: “Disagi continui, hanno sconvolto via Mercalli e la gente è spaventata ogni volta che deve attraversare la strada, con la doppia striscia continua tanti automobilisti non girano più qui. È un caos terribile”, sostiene, “non potendo attraversare nella nostra strada, a casa nostra, la gente va altrove. Il calo degli affari è del 60 per cento, i parcheggi non ci sono più e, se un’auto fa sosta, gli altri automezzi non possono passare. Hanno fatto una strada all’inglese, creando un senso di marcia al quale la gente non è abituata. Gli incidenti? Tanti, qui continuano a correre tutti come disperati”. Ricette? “Il Comune deve ripristinare la viabilità che c’era prima e mettere almeno due rotonde”.