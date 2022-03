Monserrato, troppi “distratti” alla guida per colpa del telefonino e dei social: raffica di sanzioni

Monserrato, troppi “distratti” alla guida per colpa del telefonino: raffica di sanzioni. Non solo chiamate e messaggi, gli automobilisti imprudenti si collegano soprattutto ai social.

Un dato rilevante e preoccupante, gli accertamenti per il 2021 e per i primi due mesi dell’anno rilevano che sono 132 le infrazioni accertate al codice della strada a carico dei conducenti di veicoli che, durante la marcia, fanno uso improprio di apparecchi radiotelefonici ed, in particolare, interagiscono durante la guida con gli smartphone per consultare i network. La sanzione pecuniaria va da 165 euro a 660 euro e infligge una decurtazione di 5 punti dalla patente che raddoppiano in caso di neo patentati. “Si tratta di distrazioni alla guida pericolosissime oltre che vietate e che mettono a rischio la propria e altrui vita” spiega il comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru. “Comportamenti non più tollerabili visto l’elevato numero di incidenti rilevati negli ultimi mesi, spesso con pedoni coinvolti”.

Non solo automobilisti, però: “Ci sono altresì segnalazioni di pedoni che distrattamente attraversano e che hanno determinato una decina di rilievi negli ultimi mesi”.

“Negli ultimi mesi si sta rilevando un aumento di sinistri stradali. Più automobilisti distratti alla guida – spiega Saverio De Roma, Presidente della Viabilità e traffico, sicurezza urbana – e la causa principale è l’uso del telefonino.

Proprio per questo, l’amministrazione sta puntando alla sicurezza stradale, intensificando i controlli in strada grazie al sistema in dotazione al Corpo della Polizia locale “Telelaser Trucam”, un sistema che oltre a rilevare il controllo della velocità, rileva all’istante l’uso del telefonino alla guida, l’uso delle cintura di sicurezza, copertura assicurativa e revisione del veicolo. Un controllo a 360° per la tutela di tutti i cittadini”.