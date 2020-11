Cagliari, il comune mette all’asta otto immobili: offerte entro il 18 febbraio 2021

Pubblicato l’avviso per prenotare i sopralluoghi (obbligatori) per partecipare all’asta indetta dal Comune di Cagliari per la vendita di 8 immobili, compresi in sette diversi lotti, con destinazioni catastali C1 e C2 (locali commerciali o artigianali, locali di deposito o magazzini), A10 e A4 (alloggi, studi o uffici privati).

Gli interessati dovranno prenotarsi inviando una email all’indirizzo di posta elettronica patrimonio@comune.cagliari.it , indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventualmente anche le preferenze su giorni e orari, e attendere la risposta dell’ufficio. Nel caso si fosse impossibilitati si potrà delegare persona di propria fiducia utilizzando il “modello delega”, scaricabile così come il bando di gara, il disciplinare modificato, le schede dei sette lotti e dell’offerta, i modelli istanza e dichiarazione modificati, attraverso la sezione “Documenti e dati / Bandi / Bandi immobiliari” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto). Al momento del sopralluogo il delegato dovrà essere munito del proprio documento di identità, della delega firmata dall’interessato e della copia del documento di identità di quest’ultimo. Utile rammentare che le offerte dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 18 febbraio 2021 al seguente indirizzo: Comune di Cagliari, Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza, via Roma 145, 09124 Cagliari, da recapitare all’Ufficio di Protocollo Generale di via Crispi 2.