Faceva pascolare le sue pecore in un terreno privato, in località Ghirranu. Un vecchio reato che in un lontano passato fu spesso causa di fatti di sangue e di inconciliabili inimicizie: il pascolo abusivo. Oggi fortunatamente non si arriva a tanto, esistono gli strumenti per tutelarsi. È quello che è avvenuto a Sinnai, dove per questo motivo è stato denunciato un allevatore di Burcei di 69 anni.