Villa Muscas torna al centro del dibattito politico cittadino. Il consigliere comunale Giuseppe Farris, esponente di CiviCa 2024, ha presentato un’interrogazione formale all’assessore competente chiedendo chiarimenti sullo stato di abbandono in cui versa lo storico edificio, nonostante le promesse contenute nelle linee programmatiche dell’Amministrazione, approvate a Settembre 2024.

Le promesse del 2024: “Cagliari riparte dalla cultura e dal turismo”

Il capitolo dedicato alla cultura e al turismo indicava con enfasi la riapertura di Villa Muscas come uno degli obiettivi simbolo della rinascita culturale cittadina. La villa, che custodisce un’importante collezione di arte contadina e materiali demoetnoantropologici, era stata indicata come luogo da restituire alla comunità dopo anni di chiusura.

Il mese successivo — ottobre 2024 — il Comune aveva avviato un primo contatto con l’associazione culturale Villa Muscas per procedere, insieme alla Sovrintendenza, alla ricognizione dei beni presenti nell’immobile e al successivo passaggio di consegne che avrebbe dovuto preludere alla riapertura.

Mesi di silenzi e rinvii: si arriva a maggio 2025

Dopo quei primi contatti, secondo quanto ricostruito da Farris, il percorso si sarebbe però arenato. Solo a maggio 2025 il dirigente del Servizio Cultura ha comunicato all’associazione e alla Sovrintendenza l’intenzione di effettuare un nuovo sopralluogo, ancora una volta finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi e della collezione etnografica.

Un ulteriore passo avanti, dunque, ma senza esiti immediati.

L’estate del 2025 e la nota del Ministero: “Accesso impedito”

È del luglio 2025 la comunicazione che, nelle parole del consigliere interrogante, rappresenta “il colpo di scena più grave”. Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura ha infatti inviato al Comune una nota nella quale si segnala che il personale ministeriale non è mai riuscito ad accedere a Villa Muscas, nonostante ripetute richieste, a causa del blocco delle serrature.

Un dettaglio allarmante, considerato che “la conservazione della collezione – ricorda il Ministero nella stessa nota — ricade sulla responsabilità diretta dell’amministrazione comunale”. Non solo: una parte dei beni conservati nella villa, si legge ancora, “è stata individuata come oggetto di un progetto pilota nazionale per la tutela di beni demoetnoantropologici”, circostanza che aumenterebbe il valore e la delicatezza della loro conservazione.

La richiesta di Farris: “Perché Villa Muscas è ancora abbandonata?”

Alla luce di questi elementi, Farris chiede all’amministrazione di chiarire “per quali ragioni, nonostante le buone intenzioni dichiarate nelle linee programmatiche, Villa Muscas continui a versare in uno stato di totale abbandono”.

Il consigliere sollecita dunque una risposta ufficiale che faccia luce sulle responsabilità, sulle difficoltà operative incontrate e soprattutto sui tempi — ormai indefiniti — per la riapertura della villa.