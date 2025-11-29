Nessuna richiesta di utilizzo del Bastione Saint-Remy per Natale e Capodanno: sorprendente, considerando che il monumento è da anni uno dei luoghi più frequentati e scenografici per le feste natalizie. Eppure, a poco più di un mese dalla notte del 31 dicembre, sul tavolo del Comune non è ancora arrivata nessuna domanda formale per eventi o iniziative.

Il tema è esploso mercoledì in Consiglio comunale, quando è stata presentata un’interrogazione, primo firmatario Roberto Mura di Alleanza Sardegna, dedicata alle condizioni del Bastione, da tempo al centro di polemiche e segnalazioni. Tra lavori infiniti, lucernai rattoppati e l’ipotesi – tornata incredibilmente in auge – di uno scivolo come alternativa agli impianti di risalita, la situazione del complesso monumentale appare tutt’altro che da cartolina.

“Il Bastione è un pezzo di identità cittadina, un punto panoramico che ogni giorno richiama centinaia di cagliaritani e turisti. Ma la sua fruibilità risulta ancora compromessa: sedute inutilizzabili, aree transennate, percorsi non del tutto in sicurezza e cantieri che si trascinano da mesi. Tutto ciò nonostante nel bilancio comunale siano previsti fondi importanti destinati proprio alla messa in sicurezza e alla valorizzazione della struttura”, dice Mura.

Da qui la richiesta di chiarimenti rivolta al sindaco e alla giunta: quali interventi siano stati effettivamente completati, quali lavori siano programmati per garantire l’utilizzo del Bastione durante le festività, quale sia la capienza massima dell’area e quali misure di sicurezza siano previste.

“Le risposte fornite in aula sono state parziali. Il cantiere del Bastione di Santa Caterina, è stato detto, sarebbe in dirittura d’arrivo e la chiusura è prevista a breve. Alcuni lucernai sono stati sistemati e si starebbe valutando un concorso di idee per risolvere in modo definitivo la questione dei plexiglass. Nessuna novità, invece, sul servoscala: non è stato ripristinato perché “non ha mai funzionato” e si stanno studiando alternative, tra cui il ritorno all’idea dello scivolo”, spiega ancora Mura.

Resta però il nodo principale: senza richieste di utilizzo e con una situazione strutturale ancora incerta, a oggi non è affatto chiaro se il Bastione potrà essere utilizzato per le feste di Natale.