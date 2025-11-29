Tragedia della strada a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Il 24enne Cristian Matteo D’Agostino, campione di Wtka, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un palo nella serata di ieri. Fatale l’impatto per il 24enne, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Il giovane era diventato campione nella sua disciplina di arti marziali solo lo scorso giugno a Napoli.

Una tragedia improvvisa che ha scioccato tutta la comunità siciliana. Per rispetto e vicinanza alla famiglia di Cristian, non verrà neanche celebrata la cerimonia per il nuovo vescovo.