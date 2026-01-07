Cagliari, il Capodanno diffuso per prevenire incidenti e problemi importanti: migliaia di persone in festa distribuite tra piazze e ristoranti hanno permesso di evitare “la calca e i rischi che ne sarebbero conseguiti”.

L’Assessore Luisa Giua Marassi: “Una imponente organizzazione che governa il funzionamento dei servizi comunali e che è finalizzata in primis alla sicurezza delle persone, cui il nostro Comune si è dedicato responsabilmente le settimane prima degli eventi”.

Uno sguardo anche ai cumuli di immondizia che, in questi giorni, hanno mosso numerose polemiche soprattutto tra la minoranza: “Se vedete una strada sporca o dei rifiuti abbandonati, ricordatevi che la colpa non è dell’inefficienza del Comune, i cui operatori avevano certamente pulito un giorno o un’ora prima, ma di chi dopo poco ha di nuovo sporcato”.Le feste sono solo un ricordo, da oggi si impacchettano nuovamente gli addobbi natalizi e si riprende la routine quotidiana. È tempo di bilanci, e l’assessora, attraverso un post social, riassume alcuni dei punti salienti che hanno caratterizzato queste ultime due settimane: “Le festività natalizie si sono concluse, fortunatamente senza incidenti o problemi importanti”.“Tutto ha funzionato alla perfezione e la città ha reso possibile il divertimento sereno delle migliaia di persone che hanno scelto Cagliari e il suo Capodanno diffuso.Probabilmente l’assenza di incidenti è dipesa anche dalla scelta di diluire gli eventi e distribuire le persone nelle diverse piazze della città e nei tanti ristoranti e locali, che hanno registrato il tutto esaurito.Per questo motivo, un ringraziamento speciale deve essere rivolto, oltre che a tutta la Giunta e ai dirigenti, alle donne e agli uomini che durante i giorni festivi hanno lavorato, per consentire il divertimento dei cittadini e delle cittadine cagliaritane, ma anche dei tanti turisti presenti in città.

Un ringraziamento ancora più speciale però lo voglio rivolgere alle lavoratrici e ai lavoratori del Servizio di igiene urbana che, lavorando duramente durante i giorni e le notti dei festeggiamenti, hanno fronteggiato tutte le piccole emergenze e sopratutto hanno consentito che al risveglio i luoghi della festa fossero di nuovo puliti.

Certo in alcuni quartieri si è dovuto far fronte ad emergenze inaspettate, frutto dell’inciviltà di pochi, ma anche queste sono state risolte”.

Un invito, alla fine, rivolto a tutti, “che ciascuno e ciascuna di noi faccia la propria parte nel rispetto delle regole, dell’ambiente e della nostra bellissima città”.