Circa 500 giocattoli raccolti e donati grazie alla generosità delle cittadine, dei cittadini e dei negozi coinvolti. Questo il risultato concreto de “La Befana dei Vigili 2026”, l’iniziativa benefica promossa dal Corpo della Polizia Locale di Cagliari per portare un momento di gioia alle bambine e ai bambini ricoverati negli ospedali cittadini in queste festività d’inizio del nuovo anno.

È iniziata ieri, martedì 6 gennaio, la distribuzione dei doni ai piccoli pazienti degli Ospedali Microcitemico e Brotzu, grazie alla preziosa e indispensabile collaborazione del personale sanitario, che con professionalità e sensibilità ha reso possibile l’ingresso nei reparti di degenza e la consegna dei giochi.

Ma la “Befana dei Vigili” non metterà ancora in garage la sua fidata scopa volante. Nei prossimi giorni proseguirà infatti il suo giro e negli altri presidi ospedalieri cittadini raggiungerà tutte le bambine e bambini ricoverati.

Per aver messo le ali all’iniziativa benefica, l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale di Cagliari rivolgono un ringraziamento alle cittadine e ai cittadini che hanno partecipato con spirito di solidarietà, dimostrando ancora una volta quanto la comunità sappia unirsi nei momenti importanti. I piccoli della Scuola dell’Infanzia “Su Planu” hanno partecipato con entusiasmo, donando giochi, disegni e messaggi accompagnati da dediche cariche di affetto.

“La Befana dei Vigili” si conferma così un appuntamento capace di trasformare la solidarietà in gesti concreti, dando valore alla collaborazione tra istituzioni, realtà commerciali e mondo della scuola. Un’iniziativa che dimostra come, insieme, sia davvero possibile fare la differenza e portare un sorriso là dove ce n’è più bisogno.