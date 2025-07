Dopo oltre due anni di cantiere e un investimento di quasi 11 milioni di euro, via Roma a Cagliari si prepara alla riapertura completa. L’obiettivo è restituire l’intera area alla città entro metà agosto, con la graduale rimozione delle recinzioni. I lavori, ormai pressoché conclusi, hanno riguardato la pavimentazione sotto i portici, la carreggiata centrale e laterale, i marciapiedi, le aiuole e l’inserimento di nuovi arredi urbani. Sono stati posizionati blocchi in granito, panchine, percorsi pedonali e spazi accessibili. In corso le ultime finiture, in particolare nel tratto tra via Baylle e il largo, mentre si procede con la pulizia e la sistemazione finale. L’intervento rientra in un piano più ampio per il rilancio del centro storico e della mobilità cittadina.