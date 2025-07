Non si hanno ancora notizie di Valentina Greco, la 42enne originaria di Cagliari scomparsa in Tunisia lo scorso 9 luglio. Un caso che tiene con il fiato sospeso amici e familiari e che ha mobilitato anche l’associazione Penelope Sardegna, attiva da anni nella tutela delle persone scomparse. In una nota ufficiale, l’associazione fa sapere: “L’Associazione Penelope Italia ODV, insieme a Penelope Sardegna, si è attivata sin dalle prime ore per seguire il caso della scomparsa di Valentina Greco, avvenuta in Tunisia lo scorso 9 luglio. Siamo in costante contatto con la famiglia e stiamo cercando di supportarla in ogni modo possibile, anche con la presenza sul posto del fratello Alessio, giunto in Tunisia per partecipare direttamente alle ricerche”.

Penelope sottolinea l’impegno a tutto campo sul fronte istituzionale: “L’Associazione ha interagito fin da subito con l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con le autorità italiane competenti, e con il Consolato italiano a Tunisi, affinché vengano attivati tutti i canali istituzionali utili alla ricerca di Valentina”. Un appello alla solidarietà e alla tenacia chiude il comunicato: “In questi momenti difficili, continuiamo a operare con discrezione, impegno e responsabilità, al fianco dei familiari e di chi, come noi, non si arrende”. Nel frattempo, cresce l’apprensione tra quanti conoscono Valentina e sperano in un rapido sviluppo delle indagini.