Cagliari, sorpreso a rubare profumi da un negozio: 23enne denunciato dalla Polizia Locale. Nel corso di un servizio di presidio del territorio nel quartiere Stampace, l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari è stata attirata dalla richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva che un individuo aveva sottratto alcune confezioni di profumi da un’attività commerciale, occultandole all’interno di uno zaino prima di allontanarsi rapidamente. Le pattuglie venivano attivate per le ricerche del soggetto nelle vie del quartiere e nei quartieri limitrofi. Le ricerche hanno portato gli agenti in prossimità della stazione di piazza Matteotti dove veniva individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Raggiunto dagli agenti, l’uomo ha opposto resistenza ma è stato prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione. All’interno dello zaino che portava con sè sono state rinvenute cinque confezioni di profumi, risultate poi essere quelle sottratte dall’attività commerciale. L’uomo è stato accompagnato presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per le procedure di fotosegnalamento. Successivamente, l’uomo, di 23 anni con precedenti specifici a suo carico, è stato condotto presso il Comando di Polizia Locale per l’espletamento degli atti di rito e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale.