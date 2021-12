Cagliari, il canile chiude gli ingressi per mancanza di spazio: adottiamo Mordicchio, pitbull di 5 mesi

CHIUSI GLI INGRESSI AL CANILE DI VIA PO PER CARENZA DI SPAZIO.

ADOTTIAMO MORDICCHIO, SIMIL PIT BULL, 5 MESI DI ENERGIA.

Vi presentiamo Mordicchio, è un cucciolo di simil Pitbull, maschio intero di 5 mesi, di futura taglia media (stimiamo raggiunga circa i 15-18 kg), socievole con le persone, energico ed entusiasta. Mordicchio è stato abbandonato nei pressi del Teatro Lirico di Cagliari all’età di circa 2 mesi, lasciato in una notte d’Agosto legato a un palo. Mordicchio è un tipetto ostinato, quando si mette in testa una cosa va avanti a oltranza, che si tratti di abbaiare in segno di protesta o appendersi a una manica della felpa per richiedere attenzioni. Mordicchio non sa ancora andare al guinzaglio, non ha esperienza del contesto urbano ma ha molta fiducia nelle persone anche se non sempre le sue manifestazioni d’affetto sono piacevoli. Mordicchio ha necessità di impiegare la bocca in attività masticatorie strutturate, la vita in canile è troppo monotona e noiosa per lui e la frustrazione che ne deriva lo incentiva ad appendersi a tutte le cose che si trovano vicine: che si tratti del guinzaglio per uscire in passeggiata, della manica della giacca o addirittura mano o braccio degli operatori poco importa; afferra con vigore e trattiene con aria compiaciuta quello che gli capita a tiro. Mordicchio è un cane che necessita di un proprietario non alle prime armi, capace di essere coerente e non soccombere alla sua ostinazione, consapevole che da adulto difficilmente andrà d’accordo con i suoi simili e che quindi dovrà essere tenuto in sicurezza in presenza di eventuali cani estranei. Mordicchio è molto affettuoso con le persone, cerca costantemente l’interazione con gli operatori e preferisce comunque la loro compagnia allo scorrazzare libero nel prato. Mordicchio gioca volentieri al riporto della palla ma eseguire il lascia non è il suo forte, apprezza moltissimo giocare a tira e molla e si intrattiene volentieri a rosicchiare snack essiccati specifici per cani. Mordicchio cerca una famiglia di persone giovani o adulte, moderatamente dinamiche ma soprattutto pazienti e coerenti, che abbiano voglia di insegnargli a rapportarsi in modo meno esuberante con le persone, residenti in appartamento o casa con giardino. Mordicchio non è adatto a famiglie con bambini o persone anziane; si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it