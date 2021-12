Radio Zampetta Sarda: i cani di salvataggio in mare vi aspettano oggi a Quartu

LA NAUTICAL RESCUE DOGS VI ASPETTA OGGI 8 DICEMBRE IN VIA PORTOGALLO A QUARTU, CON IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE E CON I CALENDARI, INTERPRETI I MAGNIFICI BAU EROI.

Oggi la Nautical Rescue Dogs, sarà presente in via Portogallo a Quartu dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17

Non perdete l’occasione di conoscere gli eroi delle nostre spiagge, che durante tutto il periodo estivo svolgono un lavoro eccellente di salvataggio in mare.

È un servizio svolto dalla N.R.D di volontariato, il ricavato dei ” BAU CALENDARI ” al costo di € 5 andra’ a coprire le tante spese sostenute dall’ Associazione, con presidente l’ istruttrice cinofila Silvia Sorrentino.

Si potrà fare la foto ricordo con Babbo Natale, quest’anno ci sarà anche Mamma Natale e tanti altri personaggi per la gioia dei più piccoli e non solo.

Vi ricordiamo che la N.R.D vi aspetta domenica prossima 12 c.m in Piazza del Carmine e il 19 in Piazza Giovanni a Cagliari.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove