Cagliari, il bilancio dei botti: 32enne perde un occhio colpito da un petardo vagante a Sant’Elia.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza al policlinico di Monserrato dove le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Stando alle prime testimonianze, l’uomo avrebbe perso l’utilizzo di un occhio. A mezzanotte petardi e fuochi d’artificio si sono scatenati in tutta la città, soprattutto nei quartieri popolari, dove ci sono stati almeno 10 minuti di “follia pirotecnica” con il cielo illuminato a giorno, come dimostra il video pubblicato questa notte sulle nostre pagine Facebook, Instagram e sul Canale WhatsApp.

L’ordinanza del sindaco Zedda non vietava botti e fuochi senza indicare alcuna multa, ma si limitava a “raccomandare” di non esplodere nulla.