Capodanno partecipatissimo nell’Isola, migliaia le persone che ieri notte si sono riversate nelle piazze per attendere l’ingresso del nuovo anno. A Cagliari, è Steward Copeland, in piazza Yenne a conquistare il pubblico con il vasto repertorio dei Police. Successo anche al Bastione con il dj set che ha fatto ballare i giovani fino a notte fonda. Alghero fa cantare e ballare 15.000 spettatori con la musica unica dei Negramaro, la band guidata dalla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi. A Sassari, la Piazza Italia viene presa d’assalto per assistere al rock di Gianna Nannini. A fare il botto è Olbia, con gli attesissimi Pinguini Tattici Nucleari, intrattenendo un pubblico di ben 40.000 persone. E ancora, Castelsardo registra 10.000 presenze per Irama ed Elodie, le due giovani promesse del pop nazionale; la serata si è conclusa con il magnifico spettacolo pirotecnico, durato 16 minuti nel suggestivo panorama della rocca dei Doria. Capodanno da record in Sardegna, sulla riuscita non ci sono dubbi, a parlare sono i numeri: 100.000 le persone che hanno scelto di accogliere l’arrivo del nuovo anno in musica in tantissime piazze delle città sarde.