Una vera e propria strage la notte scorsa a New Orleans, in Louisiana. Un furgone si è lanciato sulla folla nel quartiere francese della città. La Cbs parla di almeno 10 morti e 30 feriti. Il dipartimento per le emergenza di New Orleans, Nola Ready, conferma che si è trattato di un incidente “di massa”. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni sempre all’emittente Cbs, il furgone si è poi schiantato in Bourbon Street e successivamente il conducente è sceso per sparare. La zona dell’attentato è molto turistica ed era piena di persone soprattutto in vista dell’ultimo dell’anno. Momenti di autentico terrore di cui già circolano diversi video in rete, come racconta Quotidiano Nazionale: persone a terra ferite, altre che invece fuggono. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo nè dove si trovi ora e la situazione è in costante evoluzione. La zona è stata chiusa e la polizia ha chiesto di stare lontano dal luogo del strage. La città inoltre si preparava ad ospitare un’ importante partita di football che attira persone da tutto il Paese. Per questo motivo, le misure di sicurezza da parte delle autorità erano già altissime, e si crede che all’origine di questo episodio ci sia dietro la follia di un singolo e non un crimine organizzato.