Cagliari, il Bastione a pezzi tra lastre spaccate e mura pasticciate: vandali padroni del monumento

Negli anni i progetti, solo annunciati, sono stati tanti. L’ultimo è di fine 2023: 1,7 milioni per riqualificare il Bastione di Cagliari, lavori da effettuarsi nel 2024. Difficile dire se siano anche solo in parte iniziati, visto che le foto in allegato a questo articolo risalgono a ieri. Marmi rotti, pavimentazione sporca e scivolosa, panchine che invitano a non sedersi visto che sono immerse nel degrado. I pannelli di plexiglas sono sempre lì, tutti vandalizzati tra scritte con lo spray e adesivi appiccicati alla rinfusa. L’immagine di Cagliari dall’alto, catturata dai primi turisti, non depone certo a favore della promozione turistica della città.

L’unico locale, aperto sino a due anni fa, è sbarrato: c’era un bar, poi il Comune ha ben pensato che dovesse essere utilizzato magari come infopoint turistico, ma nulla è stato mai concretizzato. Tanto per cambiare: e l’antico Bastione è sempre lì, a sopportare sfregi e vandali, in attesa di essere davvero protetto.