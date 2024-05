Psd’Az in frantumi, anche l’ex fedelissimo Quirico Sanna contro Solinas: “Lavori per l’unità, inaccettabile definire scorie chi va via”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Volano gli stracci nel Partito sardo d’azione, o in quel che ne resta. Stracci, personalismi, risentimenti aumentati dopo la rielezione del segretario Solinas e del presidente Moro che, come denunciano in tanti dentro il partito, sarebbe stato il frutto di un poco democratico blitz. Una cosa è certa: del partito di Lussu non resta neanche l’ombra. E così, anche i fedelissimi si rivoltano contro l’ex governatore e il suo ormai braccio destro Moro, che ne è stato il principale oppositore fino a che non ha ottenuto l’assessorato ai Trasporti.

“Con grande amarezza e sgomento apprendiamo dalla stampa le dichiarazioni del segretario Solinas che definisce “scorie” i consiglieri regionali Chessa e Maieli. Per chi come noi ha conosciuto un partito all’interno del quale, oltre alla medesima fede politica, prevalevano sentimenti quali il rispetto, l’amicizia, la libertà e la fratellanza appare surreale assistere a un Segretario che spinge verso l’uscita coloro che si allontanano per l’impossibilità di trovare un dialogo e un confronto”, scrivono Quirico Sanna, assessore di Solinas all’Urbanistica poi ripescato nel suo gabinetto, e il consigliere Andrea Cocco.

“Durante la nostra lunga militanza, la partenza di un sardista generava sentimenti di smarrimento e l’abbandono di un Consigliere Regionale veniva vissuto come un evento luttuoso. Per queste ragioni non ci capacitiamo di come sia possibile asserire che il partito ‘rinasce depurato da alcune scorie’. La politica è occasione di incontro tra le persone e il Partito Sardo d’Azione deve rimanere quel luogo di elaborazione di idee che unisce le genti attorno a un progetto di sviluppo, crescita e autodeteminazione del Popolo Sardo. Gli onorevoli Chessa e Maieli – sottolineano i due – hanno ricevuto un vasto consenso da parte della base sardista e crediamo che non meritino di essere apostrofati con parole che poco si addicono a un segretario politico che dovrebbe assicurare l’unità e la crescita del partito piuttosto che l’estinzione o la scomparsa dal consiglio regionale, come invece sembrerebbe possa accadere. Desiderimo pertanto esortare il segretario Solinas a volersi adoperare maggiormente verso azioni che favoriscano l’unità del Partito anziché alimentare divisioni e contrasti che ne compromettono l’immagine agli occhi della comunità politica sarda. Auspichiamo – concludono Sanna e Cocco – che dall’immobilismo figlio della stagione governativa appena conclusa si passi a un forte “azionismo” affinche l’essenza del messaggio sardista possa nuovamente giungere ai sardi come l’unica via verso l’autodeterminazione e la felicità del popolo sardo”.