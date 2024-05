Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scopri le offerte esclusive di Palazzo Doglio per celebrare la festa della mamma!

La settimana dedicata alla mamma è finalmente arrivata e Palazzo Doglio si prepara a renderla ancora più speciale con una serie di offerte esclusive pensate appositamente per celebrare le mamme.

Dopo il coinvolgente aperitivo solidale del 10 maggio a sostegno della raccolta fondi “Un Camper per la prevenzione”, proseguono gli eventi dedicati alla festa della mamma.

Domenica 12 maggio, giorno dedicato alla festa della mamma, Palazzo Doglio invita i suoi ospiti a vivere un’esperienza gastronomica straordinaria. Il menu per il pranzo, preparato dall’Executive Chef dell’Osteria del Forte, celebra l’amore materno con una selezione di piatti prelibati e ghiottonerie irresistibili che soddisferanno anche i palati più curiosi.

Tra le proposte per il pranzo troviamo il carpaccio di branzino con ananas, frutto della passione e pepe di Sichuan, una combinazione audace di sapori che delizia il palato; la tartara di tonno, accompagnata da stracciatella e scorza di limone, che offre una piacevole combinazione di consistenze e aromi; e il roastbeef tonnato con misticanza di verdure, noci e cappero in fiore, un piatto che unisce la succulenza della carne alla cremosità del tonno e alla croccantezza delle noci.

Per il primo piatto, gli ospiti potranno gustare gli spaghetti all’aragosta, un classico della cucina italiana rivisitato in chiave moderna, mentre il secondo piatto propone una succulenta tagliata di tonno, accompagnata da verdure di stagione che ne esaltano il sapore unico.

Per concludere in dolcezza, l’Osteria del Forte propone una cheesecake ai frutti di bosco, un dessert leggero e cremoso che mette in risalto la freschezza e la dolcezza dei frutti di bosco, ideale per chiudere il pasto in bellezza. Il pranzo avrà un costo di 45 euro, bevande escluse.

In aggiunta alle proposte culinarie, Palazzo Doglio offre esperienze speciali dedicate alle mamme, per regalare momenti di divertimento e relax. Per le mamme amanti del teatro e della musica dal vivo, un’occasione imperdibile: un pacchetto per godersi al meglio lo spettacolo “Raffaella! Omaggio alla Carrà”, in scena al Teatro Doglio il 18 maggio. In alternativa, le speciali offerte per percorsi benessere e trattamenti esclusivi presso il Doglio Club, la spa di Palazzo Doglio oppure una cocktail masterclass floreale da seguire in occasione del Doglio Flower Market di Palazzo Doglio che si terrà il 26 maggio.

Per scoprire tutte le offerte dedicate, è possibile visitare il sito di Palazzo Doglio ed acquistare i voucher direttamente dallo store online.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il numero 070 64640 o inviate una mail a [email protected]