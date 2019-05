Cagliari, i vegani scendono in piazza: “Tutti mascherati per proiettare video di animali sfruttati”

Una serata dedicata alla difesa degli animali con tanto di proiezione di “video senza audio sullo sfruttamento animale”. Questo l’evento organizzato da “Cagliari Vegan”, in programma sabato 11 maggio a Cagliari. Dove? Non si sa. Meglio, il luogo è top secret, e verrà comunicato solo a chi, prima, contatterà gli organizzatori. Il “Cubo della verità”, questo il nome scelto, e non è la prima volta che viene organizzato in città. Sulla pagina ufficiale dell’organizzazione ci sono tutte le informazioni, partendo dal look: “Vestiti completamente neri (felpa con cappuccio) e tablet o computer portatile (completamente carico), maschera (facilissima da reperire)”. Poi, per chi sceglie di partecipare, è richiesto il rigoroso “silenzio, lasciando che siano le immagini a parlare”, cioè i filmati “muti” dove si vedono animali sfruttati. A poche settimane dalla Pasqua, con tutte le polemiche esplose per la “difesa” degli agnelli “che sono esseri senzienti e non vanno mangiati”, si tratta della prima uscita pubblica, ma “riservata”, dei vegani.

Gli attivisti spiegano che “il cubo della verità è assolutamente pacifico e prevede di stare in silenzio, lasciando che siano le immagini a parlare. Non saranno accettati comportamenti non in linea con l’evento”, ed è “assolutamente necessario confermare agli organizzatori la partecipazione all’email cagliarivegan@gmail.com “. Poi, per chi passa la “selezione”, è richiesta anche la puntualità: “Bisogna arrivare in anticipo di 30 minuti, per poter eventualmente caricare i video sui dispositivi, e di portare apparecchi già carichi”. Il giorno c’è, sabato prossimo, e l’orario pure, 17:30. L’unica informazione “riservata”, appunto, è il luogo dell’evento.