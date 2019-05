Cagliari, l’affondo di Truzzu: “Non sono intollerante e troglodita, ho laurea e due master”

“La campagna elettorale è iniziata da due giorni e mi hanno già dato dell’ignorante, del troglodita e dell’intollerante. Per la cronaca ho una laurea e due master, non ho mai impedito a nessuno di esprimere le proprie idee, però, confesso che una volta alle elementari ho rubato un pacchetto di ciungomme al mio compagno di banco”. A scriverlo è Paolo Truzzu, candidato a sindaco del centrodestra. Negli ultimi giorni, sui social, è arrivata qualche critica soprattutto dopo che è stata riproposta una sua foto, di quattro anni fa, legata alla sua presenza a una manifestazione delle Sentinelle in piedi. E lui, Truzzu, non ci sta e affida alla sua pagina ufficiale Facebook un pensiero-avviso di “battaglia” per il mese che lo separa dal voto del 16 giugno.

“So bene dove mi vogliono trascinare, ma in questi 40 giorni io parlerò di Cagliari, di quanto è bella e di quanto possiamo migliorarla. Tutti insieme. Vi voglio bene!”.