Cagliari, i cordoli delle passerelle in via Dante? “A lavori finiti sono già instabili”

La segnalazione giunge direttamente dai cittadini, i più attenti, che hanno notato le anomalie presenti nella via. Si muovono se vengono calpestati, basterebbe un attimo per essere colti di sorpresa e cadere rovinosamente a terra. Una analoga situazione è presente anche ai giardini pubblici: stessi blocchi bianchi che compongono i cordoli laterali e identico pericolo. Quello che viene messo in evidenza, però, è che in via Dante i lavori sono stati ultimati da poco tempo e i difetti sono già presenti.